Iranski parlament na izrednem zasedanju o protestih v državi

Teheran, 7. januarja - Iranski parlament se je danes sestal na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati, na katerem so razpravljali o zadnjih protestih v državi. Izredno sejo so pripravili na zahtevo reformistov, na njej pa so poslanci s predstavniki iranske vlade govorili o vzrokih za protirežimske proteste.