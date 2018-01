Veleposlanica ZDA v Varnostnem svetu ZN bolj ali manj osamljena v obsodbah Irana

New York, 5. januarja - Varnostni svet ZN je v petek na zahtevo ZDA opravil izredno zasedanje o Iranu, kjer potekajo demonstracije proti oblasti, vendar pa so druge stalne članice najpomembnejšega organa ZN ob izrazih zaskrbljenosti opozarjale, da dogajanje v Iranu ne seže do ravni ogrožanja mednarodnega miru in varnosti.