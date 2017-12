ZDA svarijo Iran: Svet gleda

Washington, 30. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril Iran, da "svet gleda", potem ko so najmanj šest iranskih mest pretresli protivladni protesti. "Iranska vlada bi morala spoštovati pravice svojih ljudi, vključno s pravico do izražanja. Svet gleda!" je zapisal na družbenem omrežju Twitter. Danes so se na ulice odpravili podporniki režima.