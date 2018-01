Večer: Arbitražna (dez)orientacija (6. 1.)

Maribor, 5. januarja - Slovenija je bila leta 2004 vključena v EU. Istega leta je postala tudi članica zveze Nato. Splošna ugotovitev strokovne, medijske in laične javnosti, ki je sledila v naslednjih letih, je bila, da sta se slovenska zunanja politika in slovenska diplomacija znašli v obdobju dezorientiranosti in neambicioznosti, v Večeru piše Uroš Esih.