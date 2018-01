Mladina: Pootročenje (5. 1.)

Ljubljana, 5. januarja - Koliko natipkanih in izrečenih besed je šlo, in gre vse bolj pogosto, za družbeno nepomembno osebno, ko pa bi lahko družba toliko več energije in vlagala v argumente o družbi, razmerjih v njej? Koliko več energije je vložene v prekletstvo iskanja sreče kot pa v resne razprave, ki imajo dejanski družbeni vpliv, se v Mladini sprašuje Grega Repovž.