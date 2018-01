Vremenska ujma ohromila severovzhod ZDA

New York, 5. januarja - Severovzhodni del ZDA od Severne in Južne Karoline na jugu do Maina na severu je v četrtek zajelo snežno neurje, poimenovano Grayson, ki mu meteorologi zaradi nenadnega močnega padca zračnega pritiska pravijo tudi ciklonska bomba. Sneg in močan veter sta ohromila promet, v Bostonu so bile hude poplave.