Na vzhodu ZDA poleg rekordnega mraza še "ciklonska bomba"

New York/Tallahassee, 4. januarja - Vzhodu ZDA poleg rekordnega mraza, ki vztraja že od božiča in je terjal več kot deset življenj, zdaj grozi še pravo zimsko neurje. Nizkim temperaturam naj bi se namreč danes in v petek pridružil še občuten padec zračnega pritiska, zaradi česar meteorologi govorijo o "ciklonski bombi". Med drugim sneži na Floridi, kjer tega nikakor niso vajeni.