Koledniki na obisku pri treh predsednikih

Ljubljana, 5. januarja - Predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Milan Brglez in premier Miro Cerar so danes ločeno sprejeli skupino kolednikov iz župnije Kranj-Šmartin in predstavnike Misijonskega središča Slovenije. Predsedniki so se kolednikom zahvalili za širjenje pozitivnih idej, sporočil miru in solidarnost.