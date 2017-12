Papež v božični poslanici pozval k miru v Jeruzalemu in pomoči trpečim otrokom

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pred množico vernikov na Trgu svetega Petra danes pozval k miru v Jeruzalemu in spomnil na trpljenje otrok na kriznih žariščih po svetu. Med drugim je omenil Sirijo, Irak in Afriko, pa tudi Venezuelo, Ukrajino in Severno Korejo.