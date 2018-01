V Novem mestu načrtujejo kolesarsko povezavo območij Ločne in Žabje vasi

Novo mesto, 7. januarja - V Novem mestu se nameravajo letos in prihodnje leto lotiti kolesarske povezave dveh večjih mestnih stanovanjskih in zaposlitvenih območij v Ločni ter Žabji vasi. Območji nameravajo povezati z obojestransko kolesarsko stezo na razširjenem Ločenskem mostu in z novo večnamensko potjo ob Levičnikovi cesti. Naložba naj bi stala slaba dva milijona evrov.