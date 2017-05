Na Novomeškem ob začetku poletne sezone več infrastrukturnih prenov in posegov

Novo mesto, 15. maja - Mestna občina Novo mesto bo do poletja začela več infrastrukturnih prenov in posegov. Za prenovo Straške ceste, priključka za Kettejev drevored, parkirišča na Trdinovi ulici in vodovoda v Smolenji vasi bo skupaj z davkom namenila slaba dva milijona evrov, za komunalno ureditev gospodarske cone Na Brezovici pa nekaj več kot 2,64 milijona evrov.