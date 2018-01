MNZ z novimi dovoljenji za prebivanje državljanov Evropskega gospodarskega prostora

Ljubljana, 5. januarja - Ministrstvo za notranje zadeve je 1. januarja začelo izdajati nova dovoljenja za prebivanje državljanom Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki nudijo višjo raven zaščite. Po besedah generalne direktorice direktorata za upravne notranje zadeve Nine Gregori, so se za nove izkaznice odločili, da imetnikom olajšajo potovanja v druge države.