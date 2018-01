Mogherinijeva obžaluje Trumpovo politiko do Kube

Havana, 5. januarja - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je ob obisku na Kubi kritizirala, čeprav malce zadržano, novo politiko ZDA do Kube. Obenem sta strani izpostavili novo obdobje v odnosih med Kubo in unijo, utemeljenih na "vzajemnem spoštovanju" in "skupnih točkah", poroča nemška tiskovna agencija dpa.