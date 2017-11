Trumpova vlada uvedla nekaj omejitev na turistične obiske Kube

Washington, 9. novembra - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je uresničila grožnjo, o kateri je Trump govoril junija, in uvedla nekaj omejitev glede potovanj Američanov na Kubo. Ti tam odslej ne bodo smeli spati v hotelih, ki so pod nadzorom vojske, varnostnih sil oziroma so na seznamu prepovedanih, ki ga bo določil Washington.