Na vzhodu ZDA arktični mraz, v Los Angelesu rekordno visoke temperature

New York/Los Angeles, 30. decembra - Medtem ko je območja na srednjem zahodu in severovzhodu ZDA zajel arktični mraz, so na jugozahodu države temperature neobičajno visoke. Rekordne temperature, okoli 30 stopinj Celzija, so namerili v več delih Los Angelesa v zvezni državi Kalifornija, je na Twitterju zapisala tamkajšnja meteorološka služba.