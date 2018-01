Delo: Iranske zadrege (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Proteste, ki so zajeli ulice številnih iranskih mest, bi bilo napačno označiti za protirežimske. Črno-bela optika in posploševanje izjemno kompleksnega dogajanje v Iranu - še posebno z asociacijami na arabsko pomlad izpred šestih in zeleno gibanje izpred osmih let in pol - dodatno ožita polje zaznave, v Delu piše Boštjan Videmšek.