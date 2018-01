Demokracija: Slovenska nacionalna država je ogrožena! (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Sistem nacionalnih držav je ogrožen. Za Slovenijo je izredno pomembno, da oblast po letošnjih državnozborskih volitvah prevzamejo izvorno demokratične sile, ki so ustanovile to državo in prisegajo na vrednote slovenske pomladi, osamosvojitve in demokracijo. Le tako bo naš narod stal in obstal, piše Metod Berlec v Demokraciji.