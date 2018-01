V mednarodni skupnosti pozivi k izogibanju nasilju v Iranu

Ankara/London/Bruselj, 2. januarja - Ankara je danes izrazila zaskrbljenost zaradi protivladnih protestov v Iranu in posvarila pred eskalacijo in provokacijam. Velika Britanija je pozvala k razpravi o zadevah, zaradi katerih protestirajo Iranci, EU pa je že v ponedeljek izrazila upanje, da bodo oblasti spoštovale pravico do protestov in svobodo izražanja.