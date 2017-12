Na silvestrovanjih po svetu poostrena varnost

New York/Pariz/Berlin/Moskva, 30. decembra - Silvestrovanja v svetovnih prestolnicah in drugih mestih bodo tudi letos potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Udeležencem praznovanj na prostem bodo pregledovali nahrbtnike, na ulicah bo več policistov in vojakov, prizorišča pa bodo zavarovali z betonskimi ovirami. V Nemčiji bodo medtem pripravili varno območje za ženske.