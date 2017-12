Newyorška policija zagotavlja varno praznovanje prehoda v novo leto na Times Squaru

New York, 29. decembra - Policijski komisar New Yorka James O'Neill je zagotovil, da bodo ljudje na praznovanju prehoda v novo leto na Times Squaru varni in se bodo tako tudi počutili, saj bo na voljo več kot dovolj policistov, opreme in pripomočkov. Varnostne ukrepe bodo okrepili tudi v drugih ameriških mestih.