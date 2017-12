Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o izteku šestmesečnega roka za pripravo implementacije arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, o tem, da je Slovenija v zvezi s tem Hrvaški poslala dve diplomatski noti, o tem, da danes v Piranskem zalivu ni bilo incidentov in izgredov ter o tem, da je plaz v Avstriji zasul dva slovenska smučarja.