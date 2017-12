Delo: Statistična poslastica (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Slovenske statistične regije so poslastica za statistične gurmane, ki radi primerjajo socialne, ekonomske, bivanjske, demografske in geografske kazalnike. To pa je domala tudi vse. Onkraj statističnih meja ne premorejo ničesar, kar bi jih legitimiralo kot širšo raven lokalne samouprave. Občine imajo organe in denar, v Delu piše Polona Malovrh.