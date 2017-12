Praznični čas skušajo pričarati tudi v slovenskih zaporih

Ljubljana, 30. decembra - Prazniki so lahko čas, ki v zaprtih osebah vzbudi stisko, žalost in domotožje. Zato se v zaporih posebej trudijo, da jim v tem času zagotovijo razbremenitev v obliki različnih prazničnih dogodkov, med drugim kulturno in športno obarvanih prireditev, ustvarjalnih delavnic in čajank, so za STA pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.