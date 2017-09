Marija in Franc še vedno najpogostejši imeni

Ljubljana, 22. septembra - V Sloveniji sta med 54.600 imeni dve tretjini ali 37.939 unikatnih, imena Franc in Janez ter Marija in Ana pa se pojavijo več kot 20.000-krat. Prav Marija med ženskimi in Franc med moškimi sta še vedno najpogostejši imeni, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Priimkov je še enkrat več kot imen, najpogostejši pa je priimek Novak.