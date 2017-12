Skupina Petrol do večinskega deleža v Geoplinu

Ljubljana, 29. decembra - Skupina Petrol je prišla do večinskega, 56,9494-odstotnega deleža v trgovcu z zemeljskim plinom Geoplinu. To ji je omogočila pogodba s Slovenskim državnim holdingom (SDH) o menjavi deleža v družbah Geoplin in Plinhold, po kateri se je danes zaključila transakcija, s katero je Petrol postal 49,5559-odstotni lastnik Geoplina.