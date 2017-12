Anthony Hopkins, silvestrski otrok in znani filmski psihopat

Los Angeles, 31. decembra - Priznani britanski igralec Anthony Hopkins je danes dopolnil 80 let. V filmu je debutiral konec 70. let prejšnjega stoletja, zablestel pa kot Hannibal Lecter v trilerju Ko jagenjčki obmolknejo iz leta 1991. Mnogi ga imajo za mojstra preobrazbe - bil je že psihopat in kanibal Lecter, Richard Nixon, Adolf Hitler, Pablo Picasso in Alfred Hitchcock.