Umrl režiser filma Ko jagenjčki obmolknejo Jonathan Demme

New York, 26. aprila - V New Yorku je danes zjutraj v starosti 73 let umrl režiser Jonathan Demme, znan po filmih Ko jagenjčki obmolknejo in Filadelfija, poročajo hollywoodski mediji. Umrl je zaradi raka na požiralniku in zapletov po bolezni srca. Za kriminalno dramo Ko jagenjčki obmolknejo, v kateri sta blestela Jodie Foster in Anthony Hopkins, je dobil oskarja.