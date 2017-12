Apple se je opravičil za upočasnjevanje starejših modelov iphonov

New York, 29. decembra - Ameriški tehnološki velikan Apple je po valu tožb v četrtek objavil opravičilo zaradi upočasnjevanja delovanja starejših modelov iphonov in obljubil, da tega več ne bo počel. Prav tako je obljubil, da bo znižal cene za nadomestne baterije in spremenil programsko opremo za preverjanje delovanja baterije.