Proti Applu prve tožbe zaradi upočasnjevanja delovanja telefonov

Washington, 23. decembra - Proti ameriškemu telekomunikacijskemu gigantu Apple so že padle prve tožbe potrošnikov, potem ko je to podjetje priznalo, da namenoma upočasnjuje delovanje nekaterih starejših modelov telefonov. V četrtek so tožbo sprožili potrošniki v ameriških zveznih državah Illinois in Kalifornija. Pozivajo tudi druge kupce, naj se jim pridružijo.