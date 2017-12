Trumpove davčne olajšave povzročile zmedo v državah z visokimi davki

New York, 29. decembra - Prebivalci razvitih, premožnih in sodobnih ameriških zveznih držav, kot so New York, Kalifornija in New Jersey, kjer so državni in lokalni davki precej višji kot v drugih zveznih državah, so zadnje dni letošnjega leta napolnili lokalne davčne urade, kjer zaradi nedavne davčne reforme vnaprej plačujejo svoje nepremičninske davke.