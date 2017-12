Davčna reforma poskrbele za nov teden rasti na newyorških borzah

New York, 23. decembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so minuli teden spet sklenili z rastjo, k čemur je najbolj pripomogla potrditev davčne reforme v kongresu, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump v petek že podpisal in tako uresničil obljubo, da bodo davčne spremembe, ki prinašajo predvsem znižanje davkov za podjetja, potrjene do božiča.