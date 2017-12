ZDA obnovile izdajanje vizumov v Turčiji

Ankara, 28. decembra - ZDA so danes zaradi izboljšanih varnostnih razmer v polnem obsegu obnovile izdajanje vizumov v Turčiji, so sporočili z ameriškega veleposlaništva v Ankari. ZDA so oktobra zaradi aretacije uslužbenca na ameriškem konzulatu v Istanbulu ustavile izdajanje vizumov, Turčija pa je odgovorila podobno. Izdajanje vizumov so delno obnovili v novembru.