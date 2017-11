ZDA in Turčija obnovili medsebojno izdajanje vizumov

Ankara/Washington, 6. novembra - ZDA so danes v omejenem obsegu obnovile izdajanje vizumov v Turčiji. Kmalu zatem je izdajanje vizumov v omejenem obsegu obnovila tudi Turčija v ZDA. Američani so ustavili izdajanje vizumov v Turčiji pred skoraj mesecem dni po aretaciji turškega uslužbenca na ameriškem konzulatu v Istanbulu. Turki so odgovorili z enakim ukrepom.