V Avstriji več sprejetih kot zavrnjenih prošenj za azil

Dunaj, 28. decembra - V Avstriji so v letošnjih 11 mesecih pozitivno rešili okoli 19.800 prošenj za azil, zavrnili pa so jih v 12.800 primerih. Največ prošenj za azil so odobrili državljanom Sirije (56 odstotkov) in Afganistana (18 odstotkov). Subsidiarno zaščito je dobilo okoli 6000 beguncev, med katerimi največjo skupino predstavljajo Afganistanci (45 odstotkov).