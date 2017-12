Nagradno zbiranje računov prihodnje leto razširjeno, a le še prek aplikacije

Ljubljana, 28. decembra - Finančna uprava RS (Furs) z nagradno igro Vklopi razum, zahtevaj račun nadaljuje tudi prihodnje leto. Po novem se bo za nagrado v kategoriji storitev mogoče potegovati tudi z računi odvetnikov, zdravnikov, zobozdravnikov in veterinarjev, sodelovanje pa bo mogoče le še prek mobilne in spletne aplikacije, so sporočili s Fursa.