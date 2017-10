Inšpektorji ponovno k svečarjem, cvetličarjem in vulkanizerjem

Ljubljana, 26. oktobra - Ker so dosedanji ciljni nadzori svečarjev, cvetličarjev, vrtnarjev in vulkanizerjev vplivali na dvig prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, so na Finančni upravi RS (Furs) podobno akcijo pripravili tudi letos. Svečarje, cvetličarje in vrtnarje so že vzeli pod drobnogled, kmalu bodo začeli tudi s poostrenim nadzorom vulkanizerjev.