V Srbiji in na Kosovu več kot 120 primerov ošpic

Beograd, 15. novembra - V Srbiji in na Kosovu so v zadnjem mesecu in pol zabeležili 121 primerov ošpic, je danes sporočil srbski inštitut za javno zdravje. Epidemijo zaradi ošpic so razglasili v srbskih enklavah na Kosovu, Beogradu, Bujanovcu in Kraljevu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.