Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek bo danes v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra in pozval k miru po celem svetu. Zadnji dve leti je papež pozval predvsem k miru na Bližnjem vzhodu, kjer se je po krščanski tradiciji rodil Božji sin.