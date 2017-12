Pred dnevom samostojnosti iz političnih vrst pozivi k enotnosti

Ljubljana, 22. decembra - Iz političnih vrst so po slavnostni seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti, na kateri je Borut Pahor zaprisegel za drugi predsedniški mandat, prišli pozivi k enotnejšemu reševanju težav, ki še vedno pestijo državo. Na državnozborskih volitvah so si zaželeli večje volilne udeležbe, s katero bi državljani izrazili svojo politično voljo.