Cerar pred dnevom samostojnosti sprejel svojce žrtev osamosvojitvene vojne

Ljubljana, 22. decembra - Premier Miro Cerar je na sprejemu za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo pred dnevom samostojnosti in enotnosti poudaril, da je bila odločitev za samostojno državo pravilna in da ne smemo nikoli pozabiti na žrtve, ki jih je terjala desetdnevna vojna.