Slavnostno pred dnevom samostojnosti in enotnosti

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 22. decembra - Pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, so spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno državo pred 27 leti zaznamovali z državno proslavo in slavnostno sejo DZ. Premier Miro Cerar je v govoru na proslavi izpostavil, da v mednarodnih povezovanjih ne smemo nikoli pozabiti ali zanemariti priborjene samostojnosti.