Leto 2017: Pripravljenost vojske ostaja na nizki ravni, ugled rešuje na misijah

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 23. decembra - Pripravljenost Slovenske vojske je tudi po letošnji oceni ostala na najnižji ravni sposobnosti delovanja, vendar pa je sodelovanje na mednarodnih misijah ostalo zgledno. Podobno velja tudi za sodelovanje pripadnic in pripadnikov v nalogah zaščite in reševanja. Medtem pa so prizadevanja za prenovo obrambne zakonodaje zastala.