Vladajoča zimbabvejska stranka odstavila Mugabeja s položaja svojega predsednika

Harare, 19. novembra - Zimbabvejska vladajoča stranka ZANU-PF je danes na izrednem srečanju odstavila predsednika stranke in države Roberta Mugabeja s položaja vodje stranke. Mugabeju so tudi postavili ultimat, da odstopi kot predsednik države do ponedeljka opoldne, sicer bodo zanj v parlamentu sprožili postopek odstavitve. Mugabe naj bi še danes nagovoril ljudstvo.