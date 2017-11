Več tisoč ljudi na protestu proti Mugabeju

Harare, 18. novembra - Več deset tisoč ljudi se je danes zbralo na ulicah Zimbabveja, da bi izrazili podporo vojaškemu udaru pred dnevi in pritisnili na predsednika Roberta Mugabeja k odstopu. V prestolnici Harare so poskušali priti tudi do predsedniške palače, a so jih vojaki ustavili, zato so tam nadaljevali s sedečim protestom.