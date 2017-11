Kitajski odposlanec na pogovorih v Pjongjangu

Šanghaj, 18. novembra - Posebni odposlanec kitajskega predsednika Song Tao se je danes sestal s predstavniki Severne Koreje in razpravljal o aktualnih vprašanjih v regiji, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročali severnokorejski državni mediji. Do obiska prihaja po okrepljenem pritisku ZDA na Kitajsko, da pomaga pri reševanju severnokorejskega vprašanja.