Ameriška in japonska mornarica začeli skupno vajo

Tokio, 16. novembra - Japonska in ZDA so danes začele skupno vojaško vajo mornarice v bližini japonskega otoka Okinava na jugu države. Namen vaje, na kateri med drugim sodeluje okoli 14.000 ameriških vojakov, je okrepiti pripravljenost na obrambo in sodelovanje med japonskimi in ameriškimi silami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.