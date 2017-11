Zimbabve z Mugabejem od neodvisnosti do krize

piše Maja Cerkovnik

Harare, 15. novembra - Zimbabve, kjer je danes oblast prevzela vojska, je bil v rokah predsednika Roberta Mugabeja 37 let. Mugabe je nekdanjo britansko kolonijo popeljal v neodvisnost in velja za osvoboditelja, a je z oklepanjem predsedniškega stolčka in zatiranjem svojih nasprotnikov postal despot ter uničil gospodarstvo južnoafriške države, bogate z naravnimi viri.