V ljubljanskem BTC Cityju danes četrta izvedba teka na Kristalno palačo

Ljubljana, 18. novembra - V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City bo danes potekala 4. izvedba teka na Kristalno palačo. Udeleženci tokratnega Step up teka bodo premagovali vzpon enak višini Triglava in imeli pet ur časa, da 31-krat prečkajo ciljno črto. Sredstva, ki jih bodo z donacijami zbrali do večera, pa bodo namenili pediatrični kliniki v Ljubljani.