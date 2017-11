Nekdanja vojakinja in komik se bosta dobrodelno spopadla s stopnicami Kristalne palače

Ljubljana, 7. novembra - Nekdanja vojakinja Beba Ščap in stand-up komik Andrej Težak Tešky se bosta danes podala po 479 stopnicah, vse do 21. nadstropja Kristalne palače v BTC. S projektom #Kristalna24 bosta poskusila spodbuditi čim več ljudi, naj z njima prehodijo nekaj stopnic in nato v šparovček odvržejo kak evro. Zbrani denar bosta namenila pediatrični kliniki.