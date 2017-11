Slovenija z odpiranjem podatkov javnega sektorja med vodilnimi v EU

Ljubljana, 17. novembra - Evropska komisija je na področju odprtosti podatkov javnega sektorja Slovenijo letos uvrstila med vodilne države. Ministrstvo za javno upravo je v zadnjih letih vzpostavilo portal odprtih podatkov Slovenije, kjer so objavljene evidence podatkov javnega sektorja. Cilj je s tem povečati transparentnost in učinkovitost, so sporočili z ministrstva.